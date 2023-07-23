العثور على مقبرة أثرية تعود للعهد البونيقي في الزاوية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية العثور على مقبرة أثرية تعود للعهد البونيقي في بلدية الزاوية المركز بالقرب من المدخل الشرقي للمدينة.

وقالت الوزارة، في بيان إنّ جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار تلقى معلومات مفادها العثور على موقع يشتبه في كونه أثريا من قِبل أحد المواطنين في أثناء مسحه وجرفه قطعة الأرض الخاصة به ببلدية الزاوية المركز بالقرب من المدخل الشرقي للمدينة.

ولفتت الوزارة إلى أن عضوا عن نيابة النظام العام ومدير إدارة التحري وجمع الاستدلال ورئيس وحدة التحقيق وأعضاء التحري بالفرع ورئيس فرع المباحث الجنائية المنطقة الغربية وخبيرين من الآثار انتقلوا، لمعاينة المكان، بتكليف من مدير نيابة النظام العام في المنطقة الغربية.