العثور على موقع أثري في منطقة العسة

أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار عن اكتشاف موقع أثري بمنطقة العسة.

وذكر الجهاز عبر حسابه في فيسبوك أنه وردت معلومات من قبل جهاز حرس الحدود إلى جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار، بشأن العثور علي موقع يُشتبه في كونه أثري بمنطقة العسة.

وفور تلقي هذه المعلومات تم ابلاغ فرع الجهاز في زوارة حيث توجهعناصر الجهاز إلى الموقع رفقة دوريتان من جهاز حرس الحدود “القاطع الحدودي العسة” ودورية من مباحث الجوازات في زوارة وباحث أثري، وبالكشف المبدئي على الموقع تبين أنه أثري.

وأشار الجهاز إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية وحماية الاثار لحماية الموقع من السرقة والتخريب.

#متابعات بعد ورود معلومات من قبل جهاز حرس الحدود إلى جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار بشأن العثور علي موقع يُشتبه في… تم النشر بواسطة ‏جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار -المركز الاعلامي‏ في الخميس، ٢٥ يناير ٢٠٢٤