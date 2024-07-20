العثور على 110 مهاجرين غير شرعيين في الصحراء

تمكنت الدوريات الصحراوية التابعة لقاطع القريات بجهاز حرس الحدود، التابع لحكومة الوحدة الوطنية، “من ضبط 110 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة تقطعت بهم السبل في الصحراء”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: “إنه تم تقديم كافة الرعاية الصحية لهم ونقلهم إلى مقر القاطع لحين تسليمهم لجهات الاختصاص”.

هذا “وجاءت العملية تنفيذا لتعليمات رئيس جهاز حرس الحدود بتكثيف عمل الدوريات الصحراوية بالطرق الصحراوية بمنطقة الحمادة الحمراء لضبط ومنع كافة أنواع التهريب”.

تنفيذا لتعليمات رئيس جهاز حرس الحدود بتكثيف عمل الدوريات الصحراوية بالطرق الصحراوية بمنطقة الحمادة الحمراء لضبط ومنع… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الجمعة، ١٩ يوليو ٢٠٢٤