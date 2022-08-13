العثور على 20 جثة في المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان

تمكنت القوات المشتركة السودانية الليبية من إنقاذ 8 مواطنين والعثور على 20 من الجثث على صحراء الحدود المشتركة بين ليبيا والسودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن قائد القوات المشتركة السودانية الليبية العقيد ركن علي محمد طه تأكيده، أنه وبعد المعلومات التي وصلت للقوات المشتركة السودانية الليبية بدنقلا وعمليات البحث تم العثور على 20 منهم متوفين في الصحراء.

وأضاف طه بأن القوات المشتركة استطاعت إنقاذ 8 أشخاص وتقديم الإسعافات الأولية والمساعدات الممكنة لهم وهم الآن في صحة تامة، مشيدا بالجهود ويقظة القوات المشتركة السودانية الليبية وحرصها على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب.

وحذر المسؤول العسكري السوداني من مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أمن وسلامة المجتمع مؤكدا أن هذا العمل يضاف لسجل إنجازات القوات المشتركة السودانية الليبية المتكررة.

كما حيا طه تعاون السلطات الليبية مع القوات السودانية وذلك من أجل تأمين الحدود بين البلدين ومكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب بأنواعه المختلفة.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الكفرة العثور على 15 مهاجر غير شرعي من الجنسية السودانية لقوا حتفهم على الشريط الحدودي الليبي السوداني، وهم في طريقهم إلى ليبيا عبر الصحراء.

وأوضح الجهاز في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه جرى إنقاذ 9 أشخاص، وفقدان اثنين مايزال مصيرهم مجهولا، مؤكدا دفن الموتى في الصحراء بعد أخذ إذن النيابة العامة بالخصوص .

وأشار الجهاز إلى أنه قد تم التواصل مع قائد قوات الجيش السوداني وأفراد كتيبة سبل السلام المتمركزين في العوينات من قِبل رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الكفرة، بعد أن وصلت أنباء بضياع عدد من المهاجرين غير الشرعيين في الصحراء وقد تعطلت سيارتهـم ونفد منهم الماء والوقود والطعام من بينهم رجال ونساء وأطفال.

وحذّر الجهاز سائقي السيارات الصحراوية ممن يقومون بتهريب البشر عبر الحدود الصحراوية، مذكرا إياهم أن يتقوا الله في أرواح الناس الذين يرسلونهم دون هاتف ثريا وليس معهم ما يكفي من ماء وغذاء، بحسب الجهاز.