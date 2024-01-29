العثور على 3 جثث مجهولة بمنطقة «الأبتر القزون» قرب ودان

انتشل الهلال الأحمر الليبي، فرع هون، اليوم الاثنين، 3 جثث مجهولة الهوية في منطقة “الأبتر القزون” الخالية من السكان على بعد 60 كيلومترا من مدينة ودانً.

وتعود الجثث الثلاث لامرأة ورجل وأخرى غير واضحة المعالم، عثر عليها في منطقة صحراوية، بعد تلقي نيابة الجفرة بلاغا من أحد المواطنين عنها.

وقال الهلال الأحمر فرع هون، إن فريق تابع له انتقل رفقة وحدة قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة إلى المكان المحدد، وبعد فتح القبور تبين أنه يوجد بداخل الأول رجل ، والقبر الثاني امرأة ، والثالث رفاة لجثة غير واضحة المعالم.

وتم إحالة الجثث الثلاث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

بعد تلقي سلطة النيابة العامة بالجفرة بلاغ بشأن وجود 3 قبور وسط الصحراء شرق مدينة ودان بالجفرة بحوالي 60 كم وبناء على… تم النشر بواسطة ‏الهلال الأحمر الليبي – فرع هون‏ في الأحد، ٢٨ يناير ٢٠٢٤