العجيلات.. رصاصات خطأ تنهي حياة طفلين!

كشف مصدر محلي لشبكة “عين ليبيا” من مدينة العجيلات عن تفاصيل الحادث المأساوي الذي شهدته المدينة مؤخرًا، مؤكدًا أن الواقعة كانت عرضية بالكامل ولا صحة لما تم تداوله من مزاعم حول وجود نية مسبقة.

وأوضح المصدر أن والد الضحيتين كان بصدد تفكيك سلاح كلاشينكوف يعود لابنه، وأثناء عملية الفك انطلقت رصاصات بشكل عشوائي، ما تسبب في وفاة ابنته وابنه في لحظة مؤلمة وغير مقصودة.

وأضاف المصدر أن الحادث ناتج عن سوء تقدير أثناء التعامل مع السلاح، داعيًا إلى التوقف عن نشر الأخبار المضللة التي تتحدث عن “قَتل متعمد” لا أساس له من الصحة.