العجيلات.. ندوة علمية بعنوان “ادارة البيانات في المؤسسات.. التحديات والحلول”

ندوة علمية بمدينة العجيلات بتنظيم شركة التقدم الهندسي للنظم البرمجية [انترنت]

نظمت شركة التقدم الهندسي للنظم البرمجية بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بالعجيلات ندوة علمية بعنوان “ادارة البيانات في المؤسسات.. التحديات والحلول)، في قاعة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية العجيلات.

وحضر الندوة وكيل وزارة الاقتصاد، ومدير عام مركز البحوث والدراسات الاقتصادية، ونائب مدير شركة التقدم الهندسي للنظم البرمجية، إضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاوية، ومهتمين بالاقتصاد الليبي.

وقُدمت في الندوة ورقات بحثية في الاقتصاد، منها مركزية البيانات وأهميتها في التصنيف العالمي للجامعات، ونظام الترميز الطبي الدولي الموحد، وتكامل الأنظمة البرمجية بين أقسام وإدارة المؤسسات وأهميتها.