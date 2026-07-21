العجيلات والزاوية.. العثور على عشرات «القذائف والصواريخ» من بقايا الحروب

تمكن فريق قسم التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الغربية من انتشال كميات كبيرة من مخلفات الحرب، وذلك خلال عمليتين ميدانيتين جنوب مدينتي العجيلات والزاوية، عقب تلقي بلاغات عن وجود أجسام ومخلفات حربية في عدد من المواقع.

وأوضح جهاز المباحث الجنائية أن الفريق تعامل مع بلاغ بشأن وجود مخلفات حرب جنوب مدينة العجيلات، حيث أسفرت أعمال البحث والمسح الأمني عن انتشال عدد من الذخائر، من بينها حشوتا مدفعية هاوزر عيار 155 ملم، إضافة إلى عدد من الصواريخ من نوع (SPG).

وفي عملية أخرى جنوب مدينة الزاوية، نفذ الفريق أعمال تفتيش ومسح للموقع المبلغ عنه، وتمكن من انتشال كميات إضافية من مخلفات الحرب شملت قذائف هاون وصواعق وذخائر متنوعة، من بينها 58 قذيفة هاون عيار 60 ملم، و9 قذائف هاون عيار 81 ملم، و60 صاعق هاون عيار 81 ملم، إلى جانب صواعق راجمات وصواعق جراد وكبسولات لصواريخ (SPG).

كما شملت المضبوطات عدداً من الطلقات والذخائر مختلفة الأعيرة، بينها ذخائر عيار 23 ملم و14.5 ملم، وطلقات بحرية، إضافة إلى ذخائر أخرى وصاروخ عيار 68 ملم.

وأكد الجهاز أنه جرى التعامل مع جميع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، حيث تم نقلها إلى وحدات التخزين المخصصة تمهيداً لإتلافها بالطرق الآمنة، بما يضمن إزالة الخطر عن المواطنين والمناطق المحيطة.

وجدد جهاز المباحث الجنائية دعوته للمواطنين إلى ضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو مخلفات حربية، والإبلاغ عنها فوراً عبر الجهات المختصة، مؤكداً أن التعاون مع الأجهزة الأمنية يمثل عاملاً أساسياً في حماية الأرواح والممتلكات والحد من مخاطر مخلفات الحروب المنتشرة في بعض المناطق.