«العدالة والبناء» يُشدّد على ضرورة إجراء الانتخابات بأقرب وقت ممكن

شدّد حزب العدالة والبناء الليبي، على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، جدد الحزب التأكيد على موقفه الثابت من ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات نزيهة وشفافة تتم في أقرب الآجال، وفق قاعدة دستورية توافقية تُراعي الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

ونوه الحزب إلى أن تعدد الحكومات الانتقالية من شأنه أن يُطيل المرحلة الانتقالية التي أضرت بالبلد وبمقدراتها، والتي تسببت في حالة الاضطراب السياسي والركود الاقتصادي وتردي الخدمات، بحسب البيان.

وأشاد حزب العدالة والبناء ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر يوم الخميس الماضي، في دعوته لانتخابات قريبة، مؤكداً أن السبيل الأمثل لإنتاج حكومة موحدة تبسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد، هو تيسير عملية انتخابية ناجحة برعاية الأمم المتحدة، ودعم الدول الفاعلة في الشأن الليبي.

كما دعا الحزب جميع القوى الوطنية إلى تظافر جهودها ورص صفوفها، من أجل إيجاد أساسات عملية انتخابية وطنية تقود البلد نحو مرحلة مستقرة دائمة.