العدل الأوروبية ترفض الاستئناف المُقدم لإلغاء إدراج «عائشة القذافي» على قائمة العقوبات

رفضت محكمة العدل الأوروبية الاستئناف المقدم ضد إلغاء إدراج عائشة القذافي في قائمة العقوبات ضد ليبيا.

وقال موقع العقوبات الأمريكية «Europian Sanctins» إنّ المحكمة رفضت استئنافًا قدمه المجلس الأوروبي للطعن في قرار المحكمة العامة بإلغاء قانون 2017 و 2020.

ويقضي قانون 2017 و 2020 الصادر عن المحكمة بالإبقاء على عائشة معمر محمد القذافي على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على ليبيا.

وأضاف موقع العقوبات الأمريكية أنّ المحكمة رفضت طلب مجلس الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على آثار قوانين 2020 لمدة 3 أشهر فيما يتعلق بعائشة القذافي.

ولفتت محكمة العدل الأوروبية إلى أنّ المجلس لم يُثبت بما فيه الكفاية حجته القائلة بأن إلغاء قوانين 2020 بأثر فوري يمكن أن يضر بشكل خطير ولا رجعة فيه بفاعلية العقوبات.

وأضافت المحكمة أنّ مجرد الادعاء بعبارات عامة أن عائشة القذافي قد تتخذ خطوات لمنع تطبيق تدابير تجميد الأموال عليها مرة أخرى، دون أن يقدم المجلس أي معلومات أو تفسير إضافي لدعم هذا التأكيد ليس كافياً. العدو