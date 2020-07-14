العدل الدولية تُصدر حكماً لصالح قطر ضد دول الحصار

أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، حكما مؤيدا لموقف قطر في قضية الحظر الجوي المفروض عليها من قِبل دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

ورفضت محكمة العدل الدولية بالإجماع، طعون دول الحصار الأربع بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” النظر في الشكوى المرفوعة من قطر من “حصارها” جوا.

ويتعلق قرار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، بعنصر رئيس في الخلاف الذي برز قبل 3 أعوام بين قطر ودول مقاطعتها.

يُشار إلى أن توتر كبير اندلع في منطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية.

وفي أكتوبر من العام نفسه، قدمت قطر شكاوى أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وتم تسجيل الشكوى الأولى بموجب المادة 84 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 “اتفاقية شيكاغو” ضد البحرين ومصر والسعودية والإمارات، في حين أن الشكوى الثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من المادة 2 من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر.

وقد عرضت قطر في شكواها بالتفصيل الانتهاكات التي قامت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب عدم الامتثال لأحكام “اتفاقية شيكاغو” والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية، حيث طلبت من مجلس “الإيكاو” الفصل في قضية حظر الطيران وإعلانه كإجراء غير قانوني.

وقضت منظمة الطيران المدني في عام 2018 بأهليتها القانونية للبت في نزاع يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول الـ4 بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

وأعلنت الدول الأربع حينها على الفور معارضتها لهذا القرار، واعتبرت أن منظمة الطيران المدني الدولية ليست مخولة بالبت في مثل هذا الخلاف، وتقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية بهدف وصف هذا القرار “باطلا ولاغيا”.

هذا وورفعت قطر في يونيو 2018 إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع الإمارات متهمة اياها بـ “انتهاك حقوق الانسان” بعد الحصار الذي فُرِض على الدوحة وأدى إلى توتر بين البلدين الجارين في الخليج.

وأمرت محكمة العدل الدولية إثر ذلك الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.

واعتبرت الحكومة القطرية أن قرار محكمة العدل الدولية حول الخلاف مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر بشأن الحظر الجوي، “انتصار تاريخي” لها يضع هذه الدول الـ4 أمام المساءلة الدولية.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطرية عبد الله السبيعي، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء: “قطر تحقق انتصارا تاريخيا على دول الحصار في محكمة العدل الدولية، وبصدور هذا الحكم لصالحنا سنُكمل إجراءات الشكاوى القطرية في إيكاو، وبحول الله سنثبت مجددا خرق هذه الدول للاتفاقيات الدولية أمام العالم بأسلوب حضاري”.

من جانبه صرح وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، حسبما نقلته عنه وزارته عبر “تويتر”: نرحب بالقرار الصادر اليوم عن محكمة العدل، والذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي”.

واعتبر السليطي أن “حكم محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الأحدث في سلسلة الأحكام الدولية التي تؤكد نزاهة موقف دولة قطر”، مشيرا إلى أنه “جزء من سلسلة الأحكام التي تكشف إصرار دول الحصار على تجاهل القانون الدولي، ولكنه في كل مرة، يتم دحض حججها والتأكيد على صحة موقف دولة قطر”.

وقال: “نحن على ثقة من أن منظمة الطيران المدني الدولي سوف تقر بأن إجراءات دول الحصار غير قانونية. رفض جميع الطعون المقدمة من دول الحصار، وقبول الدعوات المقدمة من دولة قطر انتصار حقيقي للحق والعدل”.