العدل والبعثة الأممية تبحثان تعزيز حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح

بحث وكيل عام وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس جهاز الشرطة القضائية، علي اشتيوي، خلال اجتماع عقده مع الدكتور خالد المجالي ممثل قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سبل تطوير أداء الجهاز في مجالات حقوق الإنسان وتعزيز المعايير الدولية داخل المؤسسات الإصلاحية.

وناقش الجانبان آليات دعم قدرات ضباط وضباط صف الشرطة القضائية في مجالات إدارة السجون والتعامل مع النزلاء بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويعزز من احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون.

وأكد اشتيوي خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية في تطوير بيئة العمل داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، مشدداً على التزام الجهاز بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، بما يعكس تطلعات الدولة في تعزيز العدالة وتحقيق الإصلاح الشامل.

من جانبه، ثمّن الدكتور المجالي انفتاح وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية على التعاون، مؤكداً دعم البعثة لمبادرات التطوير المؤسسي والحقوقي في ليبيا، واستعدادها لتقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع القضائي والإصلاحي.