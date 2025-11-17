العدّ التنازلي يبدأ.. مَن يخطف آخر بطاقات كأس العالم 2026؟

مع اقتراب مراحل الحسم في تصفيات كأس العالم 2026، بدأت تتضح صورة المنتخبات المتأهلة إلى الملحقين الأوروبي والعالمي لتحديد المقاعد الأخيرة في البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

في أوروبا، يتأهل أصحاب صدارة المجموعات الـ12 مباشرة إلى النهائيات، فيما تخوض المنتخبات التي أنهت التصفيات في المركز الثاني، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من دوري الأمم الأوروبية غير المتأهلة، منافسات الملحق الأوروبي.

وقد ضمنت عدة منتخبات مشاركتها في الملحق الأوروبي حتى الآن، أبرزها:

إيرلندا بعد فوزها على هنغاريا 3-2 واحتلالها وصافة المجموعة السادسة خلف البرتغال.

أوكرانيا التي حلت ثانية في المجموعة الرابعة وراء فرنسا بعد الفوز على أيسلندا 2-0.

ألبانيا التي أنهت المجموعة الحادية عشرة في المركز الثاني خلف إنجلترا.

التشيك وصيفة المجموعة الثانية عشرة خلف كرواتيا.

إيطاليا التي لحقت بالملحق بعد خسارتها أمام النرويج 1-4 واحتلالها وصافة مجموعتها.

أما الملحق العالمي، فيجمع ستة منتخبات تتنافس على مقعدين إضافيين في المونديال، على أن تُقام المباريات في المكسيك خلال شهر مارس المقبل، بينما تُجرى القرعة في 20 نوفمبر. وسيخوض أعلى منتخبين في التصنيف العالمي مواجهات الدور النهائي مباشرة، فيما تتنافس بقية المنتخبات في الدور التمهيدي.

وحتى الآن، ضمنت ثلاثة منتخبات تأهلها إلى الملحق العالمي وهي:

الكونغو الديمقراطية (عن إفريقيا)

بوليفيا (عن أمريكا الجنوبية)

نيو كاليدونيا (عن أوقيانوسيا)

كما يتنافس العراق والإمارات على المقعد الآسيوي، فيما تتصدر جامايكا وبنما سباق أفضل المنتخبات الثانية في تصفيات الكونكاكاف.