العرادي: انتخابات المجلس الأعلى للدولة لا تغير شيئاً

قال عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقا عبد الرزاق العرادي، إن انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة لا تغير شيئاً.

وأضاف العرادي في تصريح لـ”عين ليبيا”: “في ظل توافد ضيوف الانتخابات من كل فج عميق، بعد أن غاب هؤلاء الضيوف لمدة تقارب السنة كاملة، فإن انتخابات هذا العام غير مهمة مهما كان الفائز”.

وأردف: “قواعد اللعبة السياسية تغيرت وستكون أوضح خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

هذا وستجرى الثلاثاء انتخابات مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، ومن أبرز المرشحين لرئاسة المجلس الرئيس الحالي محمد تكالة، والرئيس الأسبق خالد المشري، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس.

يُشار إلى أن انتخابات مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة تُجرى مرة كل عام، وذلك وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، وتولى رئاسته عند تأسيسه في 2015 عبدالرحمن السويحلي لدورتين متتاليتين، تلاه خالد المشري الذي ترأسه لخمس دورات متتالية، وخلفه في انتخابات العام الماضي محمد تكالة.

وقالت عضو المجلس نعيمة الحامي في تصريحات صحفية، إن انتخابات اختيار رئيس المجلس ستجرى على جولتين لصعوبة حسمها في جولة واحدة، حسب قولها.