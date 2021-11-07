العرادي: يكفي المترشح للانتخابات التوقف عن العمل عند تقديم أوراقه!

قال عضو ملتقى الحوار السياسي المنسحب عبد الرزاق العرادي، إنه يكفي للمترشح للانتخابات القادمة، التوقف عن العمل عند تقديم أوراق الترشح.

جاء ذلك في تعليق له، على إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، انطلاق ثاني مراحل العملية الانتخابية ببدء عملية توزيع بطاقة الناخب وافتتاح منظومة تسجيل المرشحين.

وذكر العرادي، أنه “في غياب حكم قضائي يوقف العمل بالقوانين المعيبة فإنه وفق ما جاء في المؤتمر الصحفي لعماد السايح فإن المفوضية ستفتح رسمياً باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم الغد”.

وأشار إلى أن الجولة الأولى ستجرى في 24 ديسمبر 2021 وبذلك يسقط رسمياً شرط التوقف عن العمل قبل ثلاثة أشهر لأنه مستحيل التحقق.

وأضاف العرادي: “إن الشرط المستحيل استحالة مطلقة لا يمكن الالتزام به وبالتالي لا يوجد أصلاً، سواء بالقانون رقم (1) أو بتعديله رقم (3).. وبذلك يكفي المترشح التوقف عن العمل عند تقديم أوراق الترشح”.