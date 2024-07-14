«العرادي» يُطالب بتكليف مركز دولي لإعادة التدقيق في مؤهلات المعلمين

أكد عضو المجلس الانتقالي سابقا عبد الرزاق العرادي، ضرورة تحسين نظام التعليم في ليبيا لتعزيز جودة التعليم وتعزيز مهارات المعلمين والطلاب على حد سواء، مما يسهم في الحد من ظاهرة الغش وجعلها جريمة قابلة للمساءلة القانونية والمجتمعية، ودعم التقدم الشامل والتنمية المستدامة للمجتمع.

وفي مقال نُشِر عبر شبكة “عين ليبيا”، قال العرادي إنه في سبيل تحسين نظام التعليم، يتعين القيام بإسعافات أولية ضرورية وعاجلة من خلال تعيين مركز دولي يشرف على هذه الإسعافات.

وبحسب العرادي، تتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

إعادة التدقيق في مؤهلات جميع المعلمين الحاليين لضمان كسبهم المهارات والخبرات اللازمة للتدريس بكفاءة عالية، وصرف معلمي الاحتياط الذين يعيقون العملية التعليمية وإحالتهم إلى القوى العاملة.

إعادة تدريب المعلمين المؤهلين بانتظام ومنحهم تراخيص تؤكد على تحديث مهاراتهم وتطويرها. على سبيل المثال، الحصول على رخصة تعليمية تجدد كل فترة، حيث يتعين على المعلمين إثبات قدرتهم على مواكبة التطورات التعليمية، وإلا فسيتم تحويلهم إلى القوى العاملة.

إصدار تشريعات تؤمن العملية التعليمية وتضع عقوبات صارمة ضد المخالفين وتتبني نظام صارم لإعادة النزاهة والثقة في العملية التعليمية، مثل مدونة أخلاقية تحدد معايير السلوك المهني للمعلمين وتنظيم آليات لمراقبة التزامهم بها.

إصلاح وتحديث البنية التحتية التعليمية.

تطوير مناهج تعليمية علمية قوية ومتناسبة مع احتياجات المجتمع تعزز من المهارات وتواكب التطورات الحديثة في مجالات العلم والتكنولوجيا.