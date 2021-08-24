«العرادي» يُطالب برفع دعوى قضائية ضد النائب علي التكبالي

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرادي، برفع دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب علي التكبالي، بسبب تصريحات الأخير التي قال فيها إن قاعدة الوطية الجوية يتواجد بها عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي، بعلم من حكومة الوحدة الوطنية وبدعم رئيسها عبد الحميد الدبيبة.

وكتب العرادي عبر حسابه على تويتر: “على حكومة الوحدة الوطنية تقديم شكوى للنائب العام ضد علي التكبالي وكذلك مطالبة مجلس النوّاب برفع الحصانة عنه للتحقيق معه بشأن اتهامه للحكومة بالسماح للإرهابيين بالتسلل إلى تونس، مما يعني تورطه في المؤامرة التي تسعى لتسميم العلاقة بين البلدين.

كما طالب العرادي بتكليف السفارة الليبية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، برفع دعوى ضد التكبالي بوصفه مواطنا أمريكياً.

كذلك تكليف السفارة الليبية في #واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية برفع دعوى ضده بوصفه مواطنا أمريكيا، وكما هو معلوم فإن #أمريكا من الدول المعنية بمكافحة #الإرهاب. — Abdulrazag Elaradi (@AElaradi) August 24, 2021

في غضون ذلك، نفى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، وجود عناصر إرهابية في قاعدة الوطية، وأخطر رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية “الإنتربول” للرد على مكتب تونس مصدر المعلومات بعدم صحة ما ورد.

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، ينفي وجود عناصر إرهابية في قاعدة #الوطية ويخطر رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية "الإنتربول" للرد على مكتب #تونس مصدر المعلومات بعدم صحة ما ورد. pic.twitter.com/3Nl3DUsNVv — عين ليبيا (@EanLibya) August 23, 2021

هذا وأدعى التكبالي في تصريحات تلفزيونية، أنه رأى 1500 عنصر من تنظيم “داعش” دخلوا صبراتة بالطائرات لإقامة “جمهورية إسلامية” من الزاوية حتى صفاقس، على حد زعمه.