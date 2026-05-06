العراق.. أمريكا تعرض مكافأة ضخمة للقبض على زعيم «حركة النجباء»

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، عن تخصيص مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو مكان وجود أكرم عباس الكعبي، زعيم حركة النجباء.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الكعبي هو مؤسس وزعيم حركة النجباء، التي تصفها واشنطن بأنها “ميليشيا إرهابية عراقية موالية لإيران”، متهمة إياه بالمسؤولية عن هجمات استهدفت منشآت دبلوماسية أمريكية داخل العراق، إضافة إلى قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا.

وأضافت واشنطن أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة عدد من الجنود والعسكريين الأمريكيين، في سياق تصاعد التوتر بين القوات الأمريكية وفصائل مسلحة في المنطقة.

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة الكعبي وحركته، إذ سبق أن أدرجتهما عام 2019 ضمن قائمة “الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص”.

ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة إجراءات أمريكية متواصلة ضد فصائل مسلحة مرتبطة بإيران في العراق، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في منتصف أبريل عقوبات على سبعة قادة ينتمون إلى جماعات من بينها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق.

وبحسب وثائق سابقة صادرة عن الخارجية الأمريكية، فإن حركة النجباء أعلنت ولاءها لإيران والمرشد الأعلى السابق علي خامنئي، كما أشارت إلى علاقات وثيقة تربطها بالحرس الثوري الإيراني، خصوصًا فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني سابقًا، إضافة إلى ارتباطات مع قيادة حزب الله في لبنان.

وتتهم واشنطن هذه الفصائل بتلقي دعم عسكري ولوجستي من إيران، والمشاركة في هجمات تستهدف مصالح أمريكية في الشرق الأوسط، في إطار صراع نفوذ إقليمي متصاعد بين الجانبين.

Al-Kabi has a long history of targeting U.S. troops and diplomatic facilities in Iraq. Help us end his terrorist attacks. Submit your tip today. pic.twitter.com/UhW59DwNiK — Rewards for Justice (@RFJ_USA) May 5, 2026