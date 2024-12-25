العراق.. أمّ تبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار والقبض على شبكة مخدرات دولية

أفاد مصدر أمني عراقي، بإحباط بيع طفلة من قبل والدتها في بغداد.

وقال المصدر لـ”السومرية نيوز”، إنه “بمتابعة ومراقبة ونصب كمين محكم، قوة أمنية تمكنت من إحباط عملية بيع طفلة عن طريق والدتها بمبلغ قدره 80 ألف دولار أمريكي لشخص كان معها داخل احد المطاعم ضمن منطقة الكرادة”.

وأضاف المصدر أنه “تم اعتقال الأم والشخص المشتري وايداعهما التوقيف”.

المخابرات العراقية تطيح بشبكة مخدرات دولية

أعلن جهاز المخابرات العراقي، “القبض على عناصر شبكة مخدرات دولية وضبط 48 كغ من مادة الكريستال المخدرة”.

وقالت المخابرات العراقية في بيان: “مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكنت من إلقاء القبض على شبكة مخدرات دولية حاولت إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى الأراضي العراقية، وخططت لتوزيع بعضها في العراق ونقل البعض الآخر إلى دول مجاورة”.

وأضاف البيان أن “العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعتها والكشف عن هويات العناصر المتورطين فيها والطرق النيسمية التي يستغلونها في تحركاتهم والمواد المراد تهريبها”.

وتابع أنه “وبعد استحصال الموافقات الأصولية تم تنفيذ الواجب، وإلقاء القبض على جميع عناصر الشبكة وضبط (48) كغم من مادة الكريستال بحوزتهم، وتسليم المطلوبين أصوليا إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، بحسب وكالة “واع”، “أن المتابعة والرصد المستمر من قبل جهاز المخابرات الوطني، أسفر عن الإطاحة بشبكة المخدرات الدولية، مشيرا إلى أنها حاولت إدخال كميات كبيرة إلى العراق وتهريب البعض الآخر لدول مجاورة”.

وشدد على أن “القائد العام للقوات المسلحة اولى اهتماما كبيرا بملف مكافحة المخدرات، حيث نرى ان هناك عمليات استخباراتية دقيقة تسفر عن القاء القبض على العديد من تجار المخدرات والمروجين، بالإضافة الى الذين يقومون بنقل المواد المخدرة عبر الأراضي العراقية، أو القيام بعمليات نشر هذه المواد المسمومة بين صفوف الشباب”.

وأشار رسول إلى أن “الحكومة أولت اهتماما كبيرا بملف مكافحة المخدرات، حيث إن هناك ضربات كبيرة نفذتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بشبكات المخدرات وتجارها سواء كانت الشبكات محلية أو دولية”.