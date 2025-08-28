العراق.. إحباط محاولة اغتيال «بافل طالباني» ونشر اعترافات المتورطين

أحبط جهاز الأمن في إقليم كردستان، مخططاً لاغتيال رئيس “الاتحاد الوطني الكردستاني” بافل طالباني، ونشر اعترافات مجموعة أشخاص متورطين في المحاولة، في خطوة هزت المشهد السياسي داخل الإقليم.

وأكد الجهاز في بيان رسمي أن المجموعة كانت تحت المراقبة لفترة، وتم إلقاء القبض على أفرادها قبل تنفيذ مخططهم، موضحاً أن التحقيقات أثبتت وجود خطة دقيقة لاستهداف طالباني، شملت قناصة مزودين بكواتم صوت ومراقبة محيط مكتب زعيم الحزب في السليمانية.

وأوضح بافل طالباني أن قوات الأمن أحبطت محاولة اغتياله، قائلاً: “قواتنا ألقت القبض على قناص حاول اغتيالي قبل أيام من عملية اعتقال لاهور”.

وأضاف أن هناك أدلة ووثائق تؤكد تورط جماعة مسلحة بقيادة القيادي الكردي المعارض لاهور شيخ جنكي في التخطيط لهذه العملية.

وبث حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” مقطع فيديو يظهر فيه عدة متهمين وهم يدلون باعترافات تفصيلية عن خطط استئجار شقة في مبنى شاهق قرب مقر بافل طالباني لتنفيذ عملية الاغتيال.

وأوضح المتهمون أن الأوامر جاءت مباشرة من لاهور طالباني، القيادي الكردي البارز وأحد أقارب بافل، وزعيم حزب “جبهة الشعب” المنافس.

وكانت القوات التابعة لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” قد اعتقلت لاهور طالباني، الجمعة، بعد عملية اقتحام استمرت أربع ساعات لفندق في السليمانية، حيث اندلعت اشتباكات محدودة مع مقاتلين موالين له قبل السيطرة على المكان.

وتأتي هذه الأحداث في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصاعداً للتوترات السياسية بين الأحزاب الكردية، ما يعكس استمرار صراعات النفوذ الداخلي في الإقليم، وسط مراقبة محلية ودولية للتطورات الأمنية والسياسية.