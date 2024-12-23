العراق.. إصدار أحكام بالإعدام على 82 متاجرا بالمواد المخدرة

كشفت وزارة الداخلية العراقية، “أن قسم مكافحة المخدرات أطاح بـ116 متاجرا دوليا للمخدرات، وأعلن عن إصدار أحكام الإعدام بحق 82 متاجرا بالمواد المخدرة”.

وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، قال المتحدث باسم مديرية شؤون المخدرات حسين التميمي: “إن “عملية الردع الرابعة، نفذت من قبل قسم التحقيقات الخاصة بإسناد من الفوج التكتيكي، وهذا القسم مختص بالقضايا الرئيسية والخاصة والتي يشرف على متابعتها مدير عام مديرية شؤون المخدرات اللواء أحمد الزركاني”.

وأضاف التميمي أن “عملية الردع الرابعة نفذت وفق قرارات قضائية صادرة من قبل قضاة التحقيق في محكمة التحقيق المركزية بجانب الرصافة، وأسفرت عن الإطاحة بـ116 متاجرا دوليا بالمخدرات في داخل العراق وخارجه وضبط 3 أطنان و150 كغم من مختلف المواد المخدرة”.

وأشار المتحدث باسم مديرية شؤون المخدرات إلى “إصدار أحكام إعدام بحق 82 متاجرا بالمواد المخدرة”، مضيفا: “عمليات الوزارة مستمرة ضد المتاجرين ولن نسمح لهم بالعبث بأمن الوطن، وهناك تواصل بشكل يومي بين مديريتنا والمديريات المختصة بمكافحة المخدرات بعموم المحافظات وفي إقليم كردستان وحققنا نتائج ملموسة على أرض الواقع”.