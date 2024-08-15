العراق.. إضافة 750 ألف برميل نفط يوميا!

وقعت وزارة النفط العراقية، عقود تطوير 13 منطقة استكشافية وحقلا نفطيا تضيف نحو 750 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد من النفط.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت وزارة النفط العراقية، في بيان، إن “هذه العقود ستضيف كميات كبيرة من الإنتاج النفطي تقدر بـ 750 ألف برميل يومياً، فضلا عن استثمار 850 مقمق “مليون قدم مكعب قياسي” باليوم من الغاز”.

وأضاف البيان أن “هذه الكميات والطاقات الإنتاجية والاستثمارية من الغاز تهدف إلى تحقيق المرونة في تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود الغازي، إلى جانب دعم قطاع الطاقة في العراق”.

وأوضح البيان، أن “هذه العقود سيتم إرسالها إلى المجلس الوزاري للطاقة لاستحصال الموافقات لغرض إجراء التوقيع النهائي للعقود ليتم المباشرة بتنفيذ عمليات التطوير”.

وأشار البيان إلى أن “هذه المشاريع ستقوم بتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد وتوفير كميات الغاز المطلوبة للاكتفاء الذاتي”.

هذا ويعد العراق من الدول الكبرى في إنتاج وتصدير النفط، حيث يمثل 90% من موارد الميزانية العامة للبلاد.