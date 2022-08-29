العراق.. إعلان حظر تجوال شامل في جميع المحافظات

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، حظر تجوال شامل في جميع المحافظات بداية من السابعة من مساء الإثنين وحتى إشعار آخر.

وفرضت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، حظر التجوال في جميع أنحاء العراق على خلفية تصاعد الاحتجاجات في بغداد والجنوب.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي مقتضب: “تعلن قيادة العمليات المشتركة حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق”.

وأضافت أن “الحظر يبدأ من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين وإلى إشعار آخر”.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد اليوم الاثنين، بأن القوات العراقية أعلنت حالة الإنذار القصوى في العاصمة بغداد وقطعت إجازة منتسبيها، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي تشهدها المدينة.

يأتي ذلك بعد أن اقتحم عدد من متظاهري التيار الصدري القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء وسط بغداد في وقت سابق اليوم، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم فرض حظر تجوال كامل في بغداد.

واقتحم مئات المحتجين العراقيين القصر الجمهوري، مقر اجتماعات الحكومة، بعد إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي اعتزال العمل السياسي، وسط تصاعد الأزمة في البلاد.

وقال الصدر إنه اتخذ قرارا قبل شهرين بعدم التدخل في الشؤون السياسية، لكنه أعلن الآن تقاعده النهائي من الحياة السياسية وإغلاق جميع مكاتبه السياسية في جميع أنحاء البلاد.

وفي يونيو الماضي، أمر الصدر كتلته السياسية المؤلفة من 73 نائبا بالانسحاب من البرلمان، قائلًا إن طلبه استقالة نوابه كان تضحية منه من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول.

ويشهد العراق مواجهة متصاعدة بين أنصار التيار الصدري بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والإطار التنسيقي وهو تجمع أحزاب شيعية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.

وتصاعدت الأزمة مع اقتحام أنصار الصدر لمبنى البرلمان في نهاية يوليو الماضي، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، بينما نظم أنصار الإطار التنسيقي اعتصامات في المنطقة الخضراء التي تضم هيئات حكومية ومقرات دبلوماسية أجنبية، مطالبين بتشكيل الحكومة أولا قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة.