العراق.. اشتباكات وسقوط صواريخ على بغداد.. والقضاء يؤجل النظر في حل البرلمان

أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، تعرض المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد لقصف بأربعة صواريخ.

وقالت خليّة الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية أنّ المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف بأربعة صواريخ سقطت في المجمع السكني ما أدَّى إلى حدوث أضرار فيه.

وأضافت خليّة الإعلام الأمني في بيانها أنَ مكان انطلاق الصواريخ كان من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي العاصمة بغداد، دون مزيد من التفاصيل.

وأمس الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له، وذلك بعد يومين من اقتراحه بأن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد.

القضاء يؤجّل البت في حل البرلمان

من جانبها، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، تأجيل عقد الجلسة المقررة للنظر في الدعوى القضائية لحلّ مجلس النواب.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أنّ المحاكم كافة ومنها المحكمة الاتحادية لم تنظر بالدعاوى المعروضة عليها، مضيفة أنّ ذلك جاء بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة.

دعوة لضبط النفس

ودعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، العراقيين إلى ضبط النفس ومراعاة المصلحة العامة، وعدم اللجوء إلى السلاح والعنف في حسم الصراعات والمشاكل.

وقال بارزاني في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية إنّه يتابع وبكل قلق الأحداث والمستجدات الأخيرة في العراق، متنميا أن يشعر الجميع بالمسؤولية وأن يحتكموا إلى ضبط النفس وأن لا يلجؤوا إلى لغة السلاح والعنف في حسم ‏الصراعات والمشاكل”.

ودعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني جميع الأطراف إلى التفكير في الحلول التي تأتي بالخير للشعب العراقي وتراعي المصلحة العامة للشعب والوطن.

إغلاق المعابر الحدودية، ومغادرة الجاليات

وأعلنت إيران إغلاق معابرها البرية مع العراق، عقب الاضطرابات الأمنية في العاصمة بغداد وفرض حظر التجوال في عدة مدن عراقية.

وذكرت وكالة أنباء إرنا الرسمية، أن نائب وزير الداخلية الايراني لشؤون الأمن وانفاذ القانون، مجيد ميراحمدي، أعلن مساء الاثنين إغلاق الحدود البرية مع العراق.

وطالب ميراحمدي من زوار العتبات المقدسة ومن يعتزم السفر إلى العراق عدم الذهاب إلى الحدود البرية، موضحا أنّه سيتم الإعلان عن الأنباء والمعلومات الاضافية من قبل وزارة الداخلية.

وفي السياق نفسه، حثّت الكويت، اليوم الثلاثاء، رعاياها على مغادرة العراق، تزامنًا مع اشتداد الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة بغداد منذ الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إنّها تهيب سفارة دولة الكويت في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى العراق تأجيل سفرهم نظرًا للأوضاع التي يشهدها حاليًا.

الجدير بالذكر أنّ وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، قد حذّرت رعاياها من السفر إلى العاصمة العراقية بغداد، على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية فيها.