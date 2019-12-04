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العراق.. التحالف السني غير راغب بمنصب رئيس الحكومة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 ديسمبر 2019 - 10:59
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تحالف القوى العراقي غير راغب بمنصب رئيس الحكومة

قال عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف القوى العراقية، أحمد مظهر الجبوري، اليوم الأربعاء، إن تحالفه غير راغب أو طامع بمنصب رئيس الحكومة العراقية الذي شغر بعد استقالة عادل عبد المهدي.

وذكر في بيان صحفي: “نحن في تحالف القوى غير راغبين وغير طامعين بمنصب رئيس الحكومة، ونحن نؤمن بالتوازنات الوطنية التي أقرها الدستور”.

وأوضح البيان  “الأوضاع في البلاد لا تحتمل بروز أي أزمة جديدة، وعلى الجميع تجاوز هذه المرحلة بتنفيذ المطالب المشروعة (للمتظاهرين) بلا تداعيات سلبية”.

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وأشار الي أن “تحالف القوى العراقية يدعم ويُساند رئيس الحكومة من الأحزاب الشيعية”.

وهذا التحالف يمثل عادة المحافظات العراقية الشمالية والغربية ذات الغالبية السنية.

تحالف القوى العراقية

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