العراق.. الجيش يُدمَّر مواقع لـ«داعش» في كركوك

أفدا الجيش العراقي، اليوم الأحد، بأن قواته دمرت مواقع لمسلحي تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمالي البلاد خلال عملية عسكرية.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع في بيان، إن “قوة من الفرقة 14 بالجيش العراقي دمرت مواقع لتنظيم داعش الارهابي خلال عملية بحث وتفتيش بحثا عن العصابات الإرهابية في محافظة كركوك”.

ياتي ذلك في حين، أعلن الجيش العراقي، أمس السبت، اعتقال قيادي بارز بتنظيم “داعش” لم يكشف عن هويته جنوب غربي محافظة كركوك بعملية إنزال جوي.

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والدهم لملاحقة فلول “داعش”، بالتزامن مع ازدياد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من التنظيم.

وازدادت عمليات التمشيط على إثر تلك الهجمات التي تركزت فيما يسمى محليا “مثلث الموت”، بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “داعش”، باستعادة كامل أراضيه المقدرة بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.