العراق.. السلطات تُخمد نيران البئر 33 بعد أيام على استهدافه

وزارة النفط العراقية، أعلنت أمس الأربعاء، إخماد نيران البئر 33 في محافظة كركوك بعد أيام على استهدافه من قبل تنظيم “داعش”.

وذكر بيان للوزارة، أن الجهد الوطني في الشركات النفطية تمكن من إخماد البئرين النفطيين 33 – 44 في حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك والسيطرة عليهما بوقت قياسي غير مسبوق”.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية، إخماد نيران البئر 44 في حقل خباز بمحافظة كركوك بشمال البلاد، بعد أربعة أيام من تعرضه لتفجير “إرهابي”.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وأعلنت الوزارة يوم الأربعاء الماضي، تعرض حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك لاعتداء إرهابي بعد تفجير بئرين للنفط بعبوتين ناسفتين.