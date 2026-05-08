العراق.. الصدر يطالب بإبعاد «الجماعات المسلحة» عن الحكومة الجديدة

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الحكومة العراقية الجديدة إلى تحويل الفصائل المسلحة إلى تشكيل إنساني يحمل اسم “جند الشعائر الدينية”، يرتبط بهيئة الحج والعمرة ويتولى مهام الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وقال الصدر، في تدوينة نشرها عبر منصة إكس، إن أي جهة ترفض الانضمام إلى هذا التشكيل “تُعد خارجة عن القانون”، مضيفًا أنه مستعد لحل “لواء اليوم الموعود” وتسليم “سرايا السلام” إلى القائد العام للقوات المسلحة، داعيًا جميع الفصائل إلى اتخاذ الخطوة نفسها بأسرع وقت.

كما طالب الصدر رئيس الحكومة العراقية الجديدة بعدم الاعتماد على ما وصفه بـ”خلطة العطار” في تشكيل الكابينة الوزارية، مشددًا على ضرورة إبعاد جميع الشخصيات المرتبطة بأجنحة مسلحة عن الحكومة بشكل كامل.

وأكد زعيم التيار الصدري أهمية تشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب العراقي، والعمل بصورة فعلية على تعزيز استقلالية العراق وإبعاده عن التدخلات الخارجية.

وجدد الصدر رفضه مشاركة أي شخصية من التيار الصدري في الحكومة المقبلة، موضحًا أن أي وزير يشارك في التشكيلة الوزارية لا يمثل التيار الصدري.

وتأتي تصريحات الصدر في وقت يشهد فيه العراق نقاشات سياسية متواصلة بشأن شكل الحكومة الجديدة ومستقبل الفصائل المسلحة ودورها داخل المشهد السياسي والأمني في البلاد.

وكان مقتدى الصدر دعا خلال العام الماضي إلى حل المليشيات المسلحة وتسليم السلاح إلى الدولة، مع التركيز على دعم القوات العسكرية والأمنية الرسمية وتعزيز سلطة المؤسسات الحكومية.