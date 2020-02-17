العراق.. العثور على مقبرة تضم رفات 32 من ضحايا «تنظيم الدولة»

رفات 32 من الضحايا بينهم 11 سيدة أغلبهن موظفات في وزارة الداخلية بحسب البطاقات [انترنت]

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية الاثنين العثور على مقبرة تضم رفات 32 من ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” غرب الموصل (400 كلم شمال بغداد).

وقال مدير قيادة شرطة نينوى اللواء حمد النامس إن “قيادة شرطة نينوى عثرت على مقبرة جماعية في ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر (70 كلم غرب الموصل) ضمت رفات 32 من ضحايا تنظيم داعش، بينهم 11 سيدة موصلية أغلبهن موظفات في وزارة الداخلية بحسب البطاقات الشخصية التي بحوزتهن”.

وأضاف النامس أن “القوات الأمنية سلمت الرفات للطب العدلي بالموصل للتعرف على ذويها”.

يشار إلى أن القوات الأمنية والمواطنين يعثرون من وقت لآخر على مقابر جماعية تعود لعناصر من القوات الأمنية العراقية والمدنيين تمت تصفيتهم على يد عناصر تنظيم الدولة “داعش” أثناء سيطرته على محافظة نينوى عام 2014 أو في معارك تحرير المحافظة التي انتهت نهاية العام 2017.

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