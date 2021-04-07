العراق.. اتفاق مع السعودية والإمارات على مشاريع استثمارية تفوق 6 مليارات دولار

أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتفق مع السعودية ودولة الإمارات العربية على مشاريع استثمارية في العراق بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار.

جاء ذلك بعد أن قام الكاظمي، بزيارة السعودية الأسبوع الماضي، ودولة الإمارات العربية يوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء عن بيان مشترك، أن البلدين اتفقا على إقامة صندوق برأسمال يقدر بثلاثة مليارات دولار، إسهاما من المملكة في تشجيع الاستثمار في العراق.

وقالت إن الصندوق المشترك “سوف يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين”.