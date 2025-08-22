العراق.. بدء الانسحاب الأمريكي من قاعدة «عين الأسد» في الأنبار

بدأت القوات الأمريكية مساء الخميس 21 أغسطس 2025 الانسحاب الفعلي من قاعدة “عين الأسد” في محافظة الأنبار غربي العراق، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الوجود الأمريكي في القاعدة، حيث جرى نقل عدد من الأفراد والمعدات جواً.

ووفق مصادر أمنية عراقية، من المتوقع أن يتم إخلاء القاعدة بالكامل من القوات الأمريكية بحلول مطلع سبتمبر المقبل، على أن يُغلق الموقع بشكل نهائي في 15 سبتمبر 2025، ضمن اتفاق مسبق بين بغداد وواشنطن يهدف إلى إنهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في العراق وتحويلها إلى شراكة أمنية مدنية.

القاعدة، التي تُعد من أكبر المنشآت العسكرية في البلاد، استخدمتها الولايات المتحدة منذ عام 2003، وكانت مركزًا استراتيجيًا في عملياتها، لاسيما بعد عودة قواتها إليها في 2014 ضمن جهود الحرب على تنظيم داعش. ويمثل الانسحاب الحالي تحولاً كبيراً في مسار العلاقة العسكرية بين العراق والولايات المتحدة.

وبدأت القاعدة تشهد منذ يوم أمس تحركات مكثفة، حيث انطلقت قوافل أمريكية محمّلة بالمعدات والمركبات العسكرية ضمن عملية الانسحاب التدريجي.

كما نص الاتفاق على تقليص الوجود العسكري الأمريكي ليقتصر على أقل من 500 عنصر يتمركزون في أربيل شمالي البلاد، مع نقل القوات الأخرى إلى قواعد داخل العراق وسوريا.

وتشير تقارير إعلامية عراقية إلى أن القاعدة ستتحول بعد انسحاب القوات الأمريكية إلى مركز رئيسي للقوات العراقية في محافظة الأنبار، في إطار خطة لتوسيع دور القوات المحلية في إدارة أمن واستقرار المناطق الغربية.