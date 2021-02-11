العراق.. تدمير مواقع لـ«داعش» شمال البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، أن الطيران العراقي دمر أوكارا لتنظيم “داعش” في جبال حمرين شمال شرقي البلاد.

وقالت الخلية إنه “بعد معلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات “أف 16” العراقية ضربات دقيقة استهدفت خلالها أوكارا وكهفا يستخدم من قبل عناصر “داعش” في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين”.

وأكدت الخلية أن “الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف بالكامل”.

ولا يزال تنظيم “داعش” ينشط في محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى، في وقت تكافح الحكومة الاتحادية لاحتواء هجمات مسلحي “داعش” من خلال شن عمليات أمنية وعسكرية شمالي وغربي وشرقي البلاد.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من “داعش”، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.