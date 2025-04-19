العراق.. تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب «الحمى النزفية» خلال 72 ساعة

توفي طبيب عراقي اليوم السبت، إثر إصابته بمرض الحمى النزفية (حمى القرم-الكونغو النزفية)، ليكون الحالة الثانية التي تسجلها محافظة كركوك في غضون 72 ساعة. وأكدت مصادر طبية محلية “أن الطبيب، الذي كان يعمل في إحدى المؤسسات الصحية بالمحافظة، أصيب بالمرض قبل أيام، وتدهورت حالته الصحية بسرعة رغم محاولات العلاج، مما أدى إلى وفاته”.

وفي وقت سابق من الأسبوع، “سجلت كركوك أربع إصابات مؤكدة بالحمى النزفية، توفي اثنان منها، بينما لا يزال المصابان الآخران يتلقيان العلاج في مركز متخصص في حالة مستقرة”. وبحسب مصادر في دائرة صحة كركوك، “تضمنت الحالات الأخيرة مواطناً من جنوب المحافظة وموظفاً حكومياً آخر، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزلهم ومتابعة المخالطين”.

وفي إطار التصدي للفيروس، دعت دائرة صحة كركوك المواطنين “إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، مثل تجنب الذبح العشوائي، والذهاب إلى المراكز الصحية عند ظهور أعراض الحمى الشديدة أو النزيف”، مشيرة إلى “أن الكشف المبكر يزيد من فرص الشفاء ويحد من تفشي المرض”.

يُذكر أن الحمى النزفية هي “مرض فيروسي خطير ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، خاصة من خلال لدغات القراد أو ملامسة دماء حيوانات مصابة”. وفي العام الماضي، “سجل العراق نحو 200 إصابة مؤكدة بالمرض، توفي منها 26 حالة”، وفقاً لبيانات وزارة الصحة العراقية.