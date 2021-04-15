العراق تشهد موجة قاتلة من كورونا بظل نقص اللقاحات

العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية، تشهد زيادة غير مسبوقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يهدد نظام الرعاية الصحية بالانهيار، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، يحتفل الناس باقتراب انتهاء وباء كورونا. حيث يتم رفع عمليات الإغلاق تدريجيًا مع استمرار برامج اللقاحات على قدم وساق. لكن العكس هو الذي يحدث في العراق، حيث تمر بأسوأ موجة للوباء.

في الأسبوع الماضي، سجلت وزارة الصحة أكثر من 8300 حالة يوم الأربعاء، وهو أعلى رقم يومي على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين، ظلت الأرقام مرتفعة باستمرار، وبسبب النقص في الاختبارات، من المتوقع أن يكون العدد الحقيقي للعدوى أعلى بكثير.

بشكل عام، تظهر الأرقام الرسمية أن أكثر من 940 ألفًا أصيبوا بالفيروس بينما توفي ما يقرب من 14800 شخص.

ويقول عمر عبيد، منسق مشروع منظمة أطباء بلا حدود في بغداد: “اليوم، تمتلئ جميع الأسرة، هناك أشخاص ينتظرون في غرفة الطوارئ للحصول على سرير مجاني”.

وأضاف: “نحن نستقبل العديد من الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة ويموت الكثير منهم. نتوقع استمرار هذا الوضع لفترة من الوقت، وهذا أمر مقلق للغاية “.

من جانبها، حذرت وزارة الصحة العراقية من “العواقب الوخيمة” لفشل المواطنين في الاستجابة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتي قالت إنها “شبه معدومة في معظم مناطق العراق”. ودعت شيوخ العشائر والنشطاء والشخصيات المؤثرة إلى التحدث علانية وإبلاغ الجمهور بخطورة الوباء.

ويقول الدكتور علي الكيل، أحد العاملين العراقيين في منظمة أطباء بلا حدود: “تعمل الفرق الآن على مدار الساعة لإبقاء الناس على قيد الحياة وقد أدى ذلك إلى ظهور علامات الإرهاق على الطواقم الطبية”.

وتابع الكيل “جاءت الموجة الثانية بسرعة كبيرة. الأمر يشبه الجري في ماراثون لكن خط النهاية يستمر في التحرك”.

وبحسب الصحيفة البريطانية۔ فإن واحدة من المشاكل الرئيسية في العراق هي نقص اللقاحات. في حين أن العديد من البلدان قد نجحت بالفعل في تلقيح نسبة كبيرة من سكانها، فإن العراق يتخلف كثيرًا عن الركب.

لقد تلقت أول شحنة من اللقاحات الشهر الماضي وهي عبارة عن 336 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من برنامج كوفاكس المدعوم من منظمة الصحة العالمية، و50 ألف جرعة من لقاح فايزر يوم الأحد الماضي.

كانت بغداد قد تلقت 50000 جرعة فقط كتبرع من الصين لتحصين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتقول وزارة الصحة إن أكثر من 110 آلاف شخص تم تطعيمهم حتى الآن. وأشارت إلى أن الجرعات لن تكفي إلا لتطعيم 216 ألف فقط من العاملين الطبيين.

ويرى موظفو منظمة أطباء بلا حدود أنه يجب اعتبار العراق أولوية عالمية عند مكافحة الوباء، لأنه يوجد بها نحو 1.4 مليون نازح داخليًا داخل البلاد، يعيش الكثير منهم في خيام مؤقتة حيث يستحيل التباعد الاجتماعي.

وأكدوا أن لهذا السبب فالعراق واحدة من أكثر الدول تضررا على هذا الكوكب، لقد ضعف نظامها الصحي بسبب سنوات من الصراع ويكافح اقتصادها في أعقاب انهيار أسعار النفط. كل هذا يعني أنها غير مجهزة لوقف انتشار الفيروس.