العراق.. توجيه عاجل من«السوداني» بعد مقتل إمام مسجد في بغداد

وجه رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، بالتحقيق في مقتل الشيخ عبد الستار القرغولي، إمام وخطيب جامع “كريم الناصر” في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد، مؤكداً أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي والابتعاد عن كل مظاهر التحريض أو الكراهية.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن لجنة تحقيقية تم تشكيلها برئاسة قيادة عمليات بغداد وعضوية وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، للتحقيق في ملابسات وفاة الإمام.

وأكد البيان على ضرورة الإسراع في كشف الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لضمان تحقيق العدالة.

وشدد السوداني على أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة أي جهة يثبت التحقيق تقصيرها أو تورطها في الحادث، مع التأكيد على الحفاظ على السلم المجتمعي ووحدة النسيج الوطني، وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين جميع أبناء الشعب العراقي.

ووفق مصدر أمني، شهد جامع “كريم الناصر” مشادة تطورت إلى اعتداء جسدي، حيث قام شيخ مكلف حديثًا بإلقاء الخطبة مع مجموعة من الشبان بالاعتداء على الشيخ القرغولي داخل المسجد، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى، علماً أنه كان يعاني من أمراض في القلب.

رئيس الوزراء العراقي يؤكد التزام الحكومة بإعادة هيكلة الاقتصاد ودعم القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة ملتزمة بإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى استعدادها للنهوض بالواقع الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك خلال كلمته في احتفالية يوم الشراكات بين الحكومة العراقية ومؤسسة التمويل الدولية، حيث قال: “نبارك للعراقيين توقيع عقود الشراكات مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تربطنا بها علاقات ومشاريع طويلة”، مؤكداً استمرار الدعم الحكومي للقطاع الخاص.

وأشار السوداني إلى أن الحكومة أعدّت العدة لإطلاق مرحلة جديدة لدعم القطاع الخاص، مشدداً على أن عدد موظفي القطاع الخاص يعادل حجم موظفي وزارتين من وزارات الدولة، وأنه شريك فاعل في توليد فرص العمل وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع مؤسسات دولية أخرى.

وأضاف أن الحكومة أقرّت حزمة من القوانين لدعم القطاع الخاص، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية في العراق وصل إلى 100 مليار دولار، مؤكداً أن القطاع الخاص هو شريك رئيسي لتحقيق رؤية الحكومة في هيكلة الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين.