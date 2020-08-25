العراق.. حالات الشفاء تتفوق على الإصابات «كورونا»

يشهد العراق منذ نحو أسبوعين تصاعدا لافتا في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز عتبة 51 ألفا وعدد وفيات بلغ أكثر من 2050. ليس هذا فحسب، بل إن العراقيين باتوا يخشون تجاوز معدل الإصابات اليومي 2000 إصابة من معدل 10 آلاف فحص في اليوم، أي ما يعادل 20% ممن يتم فحصهم تثبت إصابتهم بالفيروس، وهو معدل كبير بات العراق يسجله مع تراجع معدلات الإصابة في الدول المحيطة للبلاد.

وتتعدد أسباب تصاعد الإصابات في العراق، إذ يرى الطبيب فارس البريفكاني نائب رئيس لجنة الصحة البرلمانية أن ازدياد أعداد المصابين يعود إلى توسّع رقعة المسح الميداني في الفترة الأخيرة.

واليوم تخطت حالات الشفاء، حيث سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تسجيل 3980 حالة، وهو الرقم الأعلى الذي تسجله الإحصائيات اليومية حتى الآن.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزارة الصحة العراقية، حيث أعلنت الوزارة، تسجيل 3644 إصابة و91 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ ظهور فيروس كورونا في العراق وحتى الآن، بلغت الإصابات 207985 إصابة، كما بلغت حالات الشفاء 150389 حالة، أما الوفيات فوصلت 6519 وفاة.