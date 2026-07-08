العراق.. حشود شعبية تشارك في مراسم وداع «خامنئي» وسط النجف وكربلاء

شهدت مدينتا النجف وكربلاء في العراق توافد حشود كبيرة للمشاركة في مراسم وداع علي خامنئي، وأفراد من عائلته، وسط أجواء وصفتها وكالات إيرانية بأنها قريبة من أجواء مراسم الأربعينية، مع رفع شعارات مرتبطة بـ”الثأر”.

وقالت وكالات إيرانية إن مراسم التشييع جرى نقلها بتغطية مباشرة، مشيرة إلى مشاركة أعداد كبيرة من المعزين الذين توافدوا من محافظات عراقية مختلفة إلى النجف الأشرف.

وانطلق موكب التشييع من جسر الكوفة باتجاه مرقد الإمام علي بن أبي طالب، حيث حمل المشاركون الجثامين وسط الهتافات الدينية والسياسية، من بينها “هيهات منا الذلة” و”الله أكبر”، إضافة إلى رفع رايات حمراء وشعارات مناهضة للولايات المتحدة.

وفي العتبة العلوية، أُقيمت صلاة الميت على الجثامين، التي شملت حفيدة خامنئي البالغة من العمر 14 شهرًا وفق ما ذكرته التقارير الواردة، قبل أن تطوف المراسم حول الضريح.

ووثقت وسائل إعلام مشاهد لمشاركين يحملون صور خامنئي وسجادات الصلاة وبعض مقتنياته الشخصية، إلى جانب التقاط صور تذكارية بالقرب من صوره داخل الحرم.

وامتدت مراسم العزاء إلى مدينة كربلاء، حيث شهدت منطقة “ما بين الحرمين” مواكب تشييع وعزاء، مع مشاركة زوار إيرانيين وأتراك قدموا للمشاركة في المراسم، بحسب ما أوردته التقارير.

وتأتي هذه المراسم في ظل حضور ديني وشعبي واسع في المدن العراقية التي تستضيف بشكل مستمر فعاليات ومناسبات دينية كبرى، خصوصًا في النجف وكربلاء.