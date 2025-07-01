العراق.. سقوط 3 صواريخ في محيط مطار كركوك والتحقيقات جارية

أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط ثلاثة صواريخ مجهولة المصدر، مساء الإثنين، في محيط مطار كركوك، اثنان منها داخل الجانب العسكري، وواحد قرب البوابة المؤدية للجانب المدني، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن أحد الصواريخ سقط في حي العروبة، فيما استقرت الصواريخ الأخرى داخل نطاق المطار، باشرت القوات الأمنية تحقيقًا عاجلًا لتحديد الجهة المسؤولة وطبيعة الاستهداف.

بدورها، أكدت إدارة مطار كركوك الدولي في بيان رسمي أن المطار لم يتعرض لأي أضرار أو تعطيل في البنية التحتية أو الحركة التشغيلية، مشيرة إلى أن جدول الرحلات مستمر بشكل طبيعي.

وفي السياق ذاته، صرّح مصدر أمني رفيع لوكالة الأنباء العراقية بأن الصاروخين اللذين سقطا على قاعدة كركوك الجوية ومنزل أحد المواطنين لم يسفرا عن أية خسائر بالأرواح أو المعدات، مضيفًا أن التحقيقات الأولية لم تُحدد بعد الجهة التي تقف وراء الهجوم.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت يشهد فيه العراق توترات أمنية متكررة في بعض المناطق، وسط دعوات لتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الحيوية والمرافق المدنية.