العراق ..صراع الكتلة البرلمانية الأكبر يتجدد .

وهو إجراء يتماشى مع المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي التي تنص على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً بمهمّة تشكيل الحكومة خلال 15 يوماً.

ودعا برهم صالح إلى ترشيح شخصية تنسجم مع مطالب المتظاهرين، بعيدة عن المحاصصة الحزبية، مشددا على ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة.

خطوة يرى مراقبون أن فيها التفافا على مطالب المتظاهرين، الذين يريدون رئيس وزراء “من رحم الاحتجاجات”.

وهي الرغبة التي ساندها تحالف سائرون في وقت سابق، بعدما أعلن تنازله عن حقّه في تسمية رأس السلطة التنفيذية الجديد، معتبراً ساحات التظاهر “الكتلة الأكبر”.

ومن المتوقع أن يستغرق تحديد اسم الكتلة البرلمانية الأكبر وقتا من الزمن، حيث ستتمحور النقاشات فيما إذا كان تحالف “سائرون” يملك الحق في التنازل عن حقه بترشيح رئيس للحكومة إلى المتظاهرين، وفيما إذا كان هذا التنازل قد أفقده حق الترشيح لينتقل إلى “تحالف الفتح”، ثاني أكبر كتلة في البرلمان.