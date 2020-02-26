عربي ودولي

العراق.. عدم منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول

عين ليبيا | نُشر الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 10:26
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عربي ودولي
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يستثني البعض شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة [عين الخليج]

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، عن توجيه الوزارة بمنع منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين إلى العراق من سبع دول.

وقال في بيان صحفي إن “وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجّه سفارات العراق في الصين، وإيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة بإيقاف منح سمات الدخول للوافدين” من هذه الدول.

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وأضاف أن “التوجيه يستثني العراقيين الوافدين من هذه الدول، وكذلك الدبلوماسيّين العاملين في البعثات الدبلوماسيّة، والوفود الرسمية، شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة”.

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