العراق.. فيضانات تتسبب بأضرار كبيرة  للمنازل والسيارات (فيديو)

صربت عاصفة رعدية مدينة دهوك شمال العراق، وتسببت بحدوث فيضانات كبيرة.

ولفتت وسائل إعلام عراقية، إلى أن الفيضانات اجتاحت مركز وأطراف المدينة، مشيرة إلى أن دهوك تعرضت لموجة شديدة من الأمطار تسببت بتشكل السيول.

ووفق ما أظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي، تسببت الفيضانات والأمطار الغزيرة، بأضرار كبيرة، وجرفت المياه السيارات، فضلا عن أضرار لحقت بعدد من المنازل والبيوت.

وقالت مديرية الدفاع المدني في مدينة دهوك: خلفت الفيضانات أضرار مادية كبيرة إذ غمرت المياه عشرات المنازل وجرفت عشرات السيارات.

وكانت عاصفة رعدية ضربت قضاء الرميثة في محافظة المثنى جنوب العراق، أمس، وتسببت بحدوث فيضانات بالمنطقة.

هذا وبحسب وكالة أنباء العراق “واع”، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وحدوث عواصف رعدية بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار رعدية متوسطة الشدة خاصة في الأقسام الشرقية والشمالية منها، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد”.

وأضاف البيان، أن “طقس يوم الجمعة سيكون غائماً مع تساقط أمطار رعدية خفيفة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما تكون متوسطة الى غزيرة الشدة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية”.

وبين أن “طقس يوم السبت سيكون غائماً جرئياً، مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية”.

ولفت إلى أن “طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون على العموم غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية”.