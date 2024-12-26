العراق.. قرار هام يتعلق بـ«الزي العسكري» لأفراد الجيش

أعلن وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي تخصيص أراض سكنية لمنتسبي الوزارة في جميع محافظات البلاد، كما ذكر أن الوزارة تعمل على تغيير الزي العسكري الرسمي لأفراد الجيش مطلع يناير.

وقال العباسي، في بيان، “إن مجلس الوزراء وافق على خطة وزارة الدفاع التي تتضمن توزيع أراض لمنتسبي الوزارة من ضباط وجنود في جميع المحافظات”، مشيراً إلى أن التوزيع “يشمل محافظات البصرة ونينوى والنجف الأشرف بعد بغداد”.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، الثلاثاء، على المشروع الذي تقدمت به وزارة الدفاع، وقال المجلس في بيان: “إنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، التصويت على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان في بغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضباط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة أعلاه”

وأضاف وزير الدفاع العراقي أن الوزارة ستضع حجر الأساس لمدينة كانون في منطقة التاجي التي تشمل 15 ألف وحدة سكنية مخصصة لقادة وضباط الجيش العراقي.

ومن جهة أخرى، أوضح العباسي أن الوزارة “تعمل على تغيير الزي الرسمي لأفراد الجيش العراقي ابتداءً من 6 يناير”، وتابع “تم التعاقد مع شركة خاصة لطباعة الهويات والباجات لجميع أفراد الوزارة والموظفين”.