العراق.. كشف شبكة إجرامية ضخمة تخطط لاغتيالات تهدد أمن البلاد

أعلنت قيادة جهاز المخابرات العراقي، عن نجاح عملية استباقية مهمة أسفرت عن اعتقال شبكة إجرامية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة عمليات اغتيال وزعزعة الأمن العام في العراق.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن الجهاز أن العملية جاءت بعد تنسيق دقيق مع الجهات القضائية، مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة ورصد ميداني مكثف.

وأشار البيان إلى أن العملية الأمنية استندت إلى متابعة متواصلة لمحاولة شروع بالقتل استهدفت إحدى الإعلاميات العراقيات في شهر فبراير الماضي، حيث مكنت هذه المعلومات من كشف امتدادات الشبكة داخل البلاد وكذلك صلاتها الخارجية، ما شكّل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار العراق.

وبحسب البيان، بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تم تحديد مواقع المطلوبين بدقة، لتنطلق مداهمات أمنية متزامنة في عدة محافظات عراقية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من اعتقال جميع أفراد الشبكة الإجرامية. واعتبر البيان هذه العملية إنجازاً أمنياً يعكس قدرة جهاز المخابرات على التصدي بفاعلية لأي محاولات تهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين.

وتعهد جهاز المخابرات العراقي بمواصلة جهوده الحثيثة في حماية أمن الوطن، وضمان استقرار المجتمع العراقي، من خلال رصد أي نشاطات إرهابية أو تخريبية والعمل على إحباطها قبل وقوعها.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تقارير وتحليلات أمنية سابقة تشير إلى تصاعد محاولات استهداف شخصيات إعلامية وأمنية في العراق، ما يعكس التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها البلاد في مسيرتها نحو الاستقرار.