العراق: كشف شبكة تبتز ضباط الأمن

أعلنت السلطات العراقية الكشف عن شبكة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز المؤسسة الأمنية والضباط والمنتسبين ومساومتهم.

وقال يحيى رسول المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان إن “التحقيقات توصلت إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة لرموزها”.

وأضاف رسول أن لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز الأمن الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع قررت “إحالة الضباط المتورطين بهذا الفعل غير القانوني إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات القانونية اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم”.

ولم يكشف البيان عن أسماء الضباط المتورطين ولا رتبهم.

وتأتي الحادثة بالتزامن مع تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمقاطع “فاضحة” لعميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة، يظهر فيها في أوضاع “مخلة” مع طالبة داخل مكتبه في الكلية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بتداول مقاطع فيديو وصور “فاضحة” تظهر عميد إحدى الكليات في جامعة البصرة في أوضاع “مخلة” مع طالبة داخل مكتبه في الكلية.

وأكدت مصادر لموقع “الحرة” أن الحادثة كشفت عن عمليات ابتزاز للطالبات واستغلال للمنصب.

وتعليقا على ذلك أكدت وزارة التعليم العالي العراقية اتخاذ قرار بـ”سحب يد” العميد المتهم بالتحرش بالطالبات وتصويرهن في إحدى جامعات البصرة.