العراق.. مواجهات عنيفة بين الحشد الشعبي و«داعش» شمال البلاد

أفادت قناة “روسيا اليوم”، مساء السبت، بأن مواجهات عنيفة تجري بين قوات الحشد الشعبي وتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

من جانبه، أكد الحشد في بيان صحفي، أن “تعرض تنظيم داعش ما زال مستمرا حتى اللحظة على قطعاته”.

وأضاف، أن “منتسبي اللواء 22 في الحشد الشعبي يخوضون مواجهات عنيفة في منطقة العيث شرق صلاح الدين”.

وبحسب المعلومات الاولية، فإن “نحو 20 مقاتلاً سقطوا بين قتيل وجريح”.

من جهتها، أفادت صحيفة “القدس العربي” في وقت لاحق، بمقتل 11 عنصرا في قوات الحشد الشعبي العراقي، مساء السبت، في كمين لتنظيم “داعش” شمال بغداد.

ونُفِذ الهجوم ليلا بواسطة أسلحة خفيفة شرق مدينة تكريت، عاصمة محافظة صلاح الدين، ويأتي بعد يومين من تفجيرين انتحاريين في قلب بغداد أسفرا عن مقتل 32 مدنيا وتبناهما التنظيم المتطرف.

ويأتي الهجوم بعد يومين من مقتل 32 وإصابة 110 في تفجيرين انتحاريين وسط بغداد، تبنى التنظيم الإرهابي لاحقا تنفيذهما.

والخميس، بدأت قوات الأمن عملية عسكرية وأمنية واسعة بمختلف المحافظات، أطلق عليها اسم “الثأر” لملاحقة مسلحي “داعش”.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من “داعش”، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.