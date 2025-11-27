العراق.. هجوم بطائرتين مسيرتين يوقف إنتاج الغاز!

تعرض حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية العراقية، مساء الأربعاء، لهجوم بطائرتين مسيرتين، ما أدى إلى توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات إنتاج الكهرباء في الإقليم.

ونقلت شبكة “رووداو” الإعلامية عن مصدر أمني لم تذكر اسمه أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية مباشرة، بينما أظهرت مقاطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب من الحقل نتيجة الانفجارات الناجمة عن الهجوم.

وفي بيان مشترك، أعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان أن الهجوم وقع عند الساعة 11:30 مساءً، وأدى إلى توقف ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.

وأكد البيان متابعة الوزارتين، بالتنسيق مع شركة “دانة غاز”، لتداعيات الحادث والعمل على إعادة الوضع إلى طبيعته.

من جهته، أكد المتحدث باسم كهرباء إقليم كردستان أنه سيتم خفض تزويد الكهرباء بنسبة 75% في الإقليم، متوقعًا أن تشهد بعض المناطق انقطاعًا كاملًا للكهرباء خلال الساعات المقبلة.

وتلقى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اتصالاً من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أدان فيه الهجوم على حقل كورمور للغاز واعتبره استهدافًا للعراق بأكمله.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وطالب بارزاني الولايات المتحدة بتزويد الإقليم بـ”معدات دفاعية” لحماية البنى التحتية المدنية، داعيًا “الشركاء الأمريكيين والدوليين” لتوفير هذه المعدات الضرورية.

ويُذكر أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه على الحقل، إذ قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران في 26 أبريل 2024، في هجوم تخريبي مماثل على حقل كورمور للغاز.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي أن الهجوم أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين جميعهم يحملون الجنسية الآسيوية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على عجلة التنمية في العراق.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى تشكيل لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم.

ردًا على الحادث، طالب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الحكومة الاتحادية العراقية بالعثور على الجناة وتقديمهم للعدالة، مشددًا على أنه “لا يجوز السماح لمن يقف وراء هذه الهجمات بتكرار الجرائم أو الإفراج عنهم بكفالة كما حصل سابقًا”.

كما دعا بارزاني الشركاء الأمريكيين والدوليين إلى تزويد الإقليم بـ”معدات دفاعية ضرورية لحماية البنى التحتية المدنية”.

وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن عملية تأمين الحدود في العراق هي “الأفضل في تاريخ الدولة”، مشددًا على تعزيز التحصينات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة وتأمين الحدود، مع تكريم المتميزين من ضباط وقوات قيادة الحدود على إنجازاتهم.