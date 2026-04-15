العراق.. واشنطن تعرض مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن زعيم «كتائب حزب الله»

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن عرض مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان أو الكشف عن أنشطة زعيم «كتائب حزب الله» في العراق أحمد الحميداوي، المعروف باسم «أبو حسين الحميداوي».

وقالت الخارجية الأميركية في بيانها إن «كتائب حزب الله» التي يقودها الحميداوي تتحمل مسؤولية شن هجمات استهدفت منشآت دبلوماسية أميركية، إضافة إلى عمليات خطف طالت مواطنين أميركيين، ووقائع قتل طالت مدنيين عراقيين، وفق ما ورد في البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن الصورة التي أُرفقت مع إعلان المكافأة تُنشر للمرة الأولى، في خطوة لافتة، إذ لم يُكشف عن وجه الحميداوي علنًا منذ تأسيس الجماعة المسلحة عام 2007.

ويُعد أحمد محسن فرج الحميداوي من أبرز الأسماء المرتبطة بـ«كتائب حزب الله»، غير أن المعلومات المتداولة حوله تظل محدودة وغير مؤكدة بشكل كامل، وسط غياب ظهور إعلامي مباشر له خلال السنوات الماضية.

وتشير بيانات غير رسمية إلى أنه وُلد في بغداد عام 1971، بينما تنحدر عائلته من محافظة ميسان جنوب العراق، قبل أن تنتقل إلى العاصمة بغداد في خمسينات أو ستينات القرن الماضي.

كما تربط تقارير وتحليلات متداولة اسم الحميداوي بعائلة يُعتقد أن لها حضورًا داخل هيكلية الفصيل، حيث يُشار إلى أن نجله زيد الحميداوي مرتبط بإدارة حساب «أبو علي العسكري» على منصة «إكس»، وهو الحساب المعروف بنشر بيانات الجماعة، إلى جانب تولي عدد من أفراد العائلة مناصب داخل الفصيل.

وتضيف مصادر قريبة من فصائل «الحشد الشعبي» أن الحميداوي يعتمد إجراءات أمنية مشددة، إذ لا يستخدم الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية بشكل مباشر، ويُرجح أن تقتصر تحركاته واتصالاته على دائرة ضيقة جدًا من المساعدين الموثوقين.

— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) April 14, 2026