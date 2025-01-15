العراق وبريطانيا يتفقان على «حزمة تجارية» بقيمة 15 مليار دولار

اتفق العراق وبريطانيا، على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني (نحو 15 مليار دولار).

وبعد لقاء بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونظيره البريطاني كير ستارمر في لندن، وقعا “على بيان مشترك حول العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية، وجرى الإعلان عن الحزمة التجارية التي تعادل قيمتها أكثر من 10 أضعاف إجمالي التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والعراق في العام الماضي””.

ووفقا للبيان، “تشمل الحزمة مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني للربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية باستخدام “أنظمة نقل الطاقة البريطانية الصنع”، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني”.

وأضاف البيان: “سيقود تحالف شركات بريطانية مشروعا كبيرا للبنية التحتية للمياه بقيمة تصل إلى 5.3 مليار جنيه استرليني من صادرات المملكة المتحدة، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وري الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة في جنوب وغرب العراق، مما يحسن ظروف العيش لملايين العراقيين”.

وأشار البيان، “إلى أن رئيسا الوزراء وقعا البيان المشترك حول العلاقات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية الثنائية “الذي يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني”.

وقال السوداني: “إن الاتفاقية الأمنية بين بريطانيا والعراق من شأنها تطوير العلاقات العسكرية الثنائية بعد الإعلان الذي صدر العام الماضي، ونص على أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية سينهي مهامه بالعراق في 2026”.