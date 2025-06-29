العراق وليبيا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالي الشباب والرياضة

التقى القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى ليبيا، أحمد الصحّاف، وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فتح الله الزني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيّما في مجالي الشباب والرياضة.

اللقاء تناول مسودة مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الشباب والرياضة في البلدين، والتي تهدف إلى دعم البرامج الشبابية المشتركة وتعزيز التنسيق في تنفيذ المبادرات والأنشطة ذات الصلة. كما ناقش الجانبان إمكانية إشراك شباب الجالية العراقية المقيمة في ليبيا ضمن الفعاليات والمخيمات التي تنظمها وزارة الشباب الليبية، بما يسهم في توطيد العلاقات الاجتماعية والثقافية بين الشعبين.

وأشاد الوزير الزني بتجربة العراق الرائدة في إنشاء مجالس الشباب، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة. كما أشار إلى التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الشباب في العراق، والتنامي المستمر في مستوى التنسيق والدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية.