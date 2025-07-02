العراق وليبيا يتفقان على تعزيز التدريب والتطوير في قطاع النفط والطاقة

التقى الدكتور أحمد الصحّاف، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى دولة ليبيا، مع مسعود سليمان موسى، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في حكومة الوحدة الوطنية، في لقاء مهم تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال النفط والطاقة.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق وليبيا، مع التركيز على التعاون في قطاع النفط الحيوي، حيث قدم الصحّاف عرضاً مفصلاً عن أنشطة العراق النفطية، لا سيما تطوير القدرات الإنتاجية والتعاقدات مع الشركات النفطية العالمية، مما يعكس الاهتمام العراقي بتوسيع وتحسين هذا القطاع الاستراتيجي.

من جانبه، رحب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين بغداد وطرابلس، والتي تهدف إلى تعزيز مجالات التدريب والتطوير وبناء القدرات في القطاع النفطي.

وشدد مسعود سليمان موسى على أهمية التعاون الوثيق بين معهد النفط العراقي ونظيره الليبي، لا سيما في مجالات الدراسة والبحث وتبادل الخبرات الفنية.

وأكد موسى ترحيبه باستضافة خبراء عراقيين في العاصمة طرابلس لتقديم الدعم الفني والتدريبي، معبراً عن تقديره للدور التاريخي والفاعل الذي لعبه الخبراء العراقيون في المؤسسات النفطية الليبية خلال العقود الماضية، ومساهماتهم الفعالة في تطوير القدرات الإنتاجية والتدريبية في ليبيا.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن استعداده للقيام بزيارة إلى بغداد في وقت قريب، بهدف إجراء تفاهمات مهمة تعزز من التعاون الثنائي وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين في مجال النفط والطاقة.